Coronavirus in Sicilia, ultime notizie: i dati aggiornati al 21 Aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus in Sicilia, ultime notizie: i dati aggiornati al 21 Aprile Sono stati comunicati anche ieri i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica da Coronavirus in Sicilia. L’isola presenta dati nel complesso ottimistici e il quadro generale fa ben sperare: la famigerata “Fase 2” potrebbe partire proprio da regioni quali Sicilia, Sardegna e Basilicata. La Protezione Civile ha emanato il più recente bollettino in giornata odierna e questi sono i numeri nel territorio Siciliano: 514 sono i ricoverati con sintomi, 37 pazienti si trovano in terapia intensiva e 1.708 sono i positivi al virus in isolamento domiciliare. Il numero complessivo degli attualmente positivi è giunto a 2.259 unità e il totale delle persona che si sono ammalate dall’inizio dell’emergenza ha toccato le 2.835 unità. LEGGI LE notizie SUL CoronavirusSegui ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - in Sicilia finanziamenti agevolati per coop e artigiani

Coronavirus, Fase 2 uguale in tutta Italia. Dalla Lombardia alla Sicilia la situazione a oggi

