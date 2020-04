Coronavirus: Caltanissetta, in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – Un secondo stock di mascherine anticontagio per i medici della provincia di Caltanissetta. Dopo la prima consegna dei dispositivi di protezione individuale avvenuta alcune settimane fa, la Protezione Civile nazionale ha provveduto a rifornire le mascherine protettive della tipologia FFP2 e le mascherine chirurgiche. Anche questa volta la distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici che ha incaricato l’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta di assegnarle ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici della continuità assistenziale del territorio e ai medici che ne sono sprovvisti. A questi medici l’OMCeO ha iniziato a distribuire anche i guanti monouso che nei giorni scorsi sono stati forniti dall’Azienda ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Caltanissetta - in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici

Coronavirus : minacce al sindaco di Caltanissetta - denunciato un disoccupato

Coronavirus : Ordine medici Caltanissetta - 'al via distribuzione mascherine Ffp2' (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – Undiper idella provincia di. Dopo la prima consegna dei dispositivi di protezione individuale avvenuta alcune settimane fa, la Protezione Civile nazionale ha provveduto a rifornire leprotettive della tipologia FFP2 e lechirurgiche. Anche questa volta la distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini deiche ha incaricato l’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri della provincia didi assegnarle aidina generale, ai pediatri di libera scelta, aidella continuità assistenziale del territorio e aiche ne sono sprovvisti. A questil’OMCeO ha iniziato a distribuire anche i guanti monouso che nei giorni scorsi sono stati forniti dall’Azienda ...

TV7Benevento : Coronavirus: Caltanissetta, in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici... - Noovyis : (Coronavirus: Caltanissetta, in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Caltanissetta, in arrivo secondo stock mascherine anticontagio per i medici) Playhitmusic - - 8x1000Valdese : RT @nev_it: Gianluca Fiusco è il direttore del Servizio cristiano di Riesi, in provincia di #Caltanissetta, in Sicilia. Opera #diaconale #… - Egaleonis : RT @8xmilleit: A #Caltanissetta, il vescovo Russotto ha donato 10 mila euro alla #Caritas locale per interventi urgenti di sostegno a perso… -