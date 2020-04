Bper: da assemblea ok a bilancio e aumento capitale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Via libera al bilancio 2019 e all’aumento di capitale da 1 miliardo di euro. A approvarli l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Bper, che si è riunita in Modena in unica convocazione, e che ha deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione pubblicato il 23 marzo scorso. Di fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di Covid-19, l’intervento in assemblea degli aventi diritto si è svolto, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come previsto dall’avviso di convocazione. La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, ... Leggi su calcioweb.eu Bper - Vandelli : ‘Da assemblea via libera aumento capitale 1 mld per filiali Ubi’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Via libera al2019 e all’dida 1 miliardo di euro. A approvarli l’ordinaria e straordinaria dei soci di, che si è riunita in Modena in unica convocazione, e che ha deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione pubblicato il 23 marzo scorso. Di fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di Covid-19, l’intervento indegli aventi diritto si è svolto, senza accesso ai localiri, esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, come previsto dall’avviso di convocazione. La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, ...

fisco24_info : Bper, da assemblea ok a bilancio e aumento capitale : - TV7Benevento : Bper: da assemblea ok a bilancio e aumento capitale... - ReggioPress : Bper, assemblea approva aumento capitale di circa 1 miliardo. VIDEO - ReggioPress : Bper, assemblea approva aumento capitale di circa 1 miliardo. VIDEO - romeo301981 : RT @FocusRisparmio: Un plebiscito: con il 97% dei voti l’assemblea dei soci di #Bper dice sì ad aumento di capitale da 1 mld per portare a… -