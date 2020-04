Boom di infetti a Belluno | così la provincia è diventata la prima per rapporto tra

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus: lalaper contagi/abitanti Il Coronavirus afa davvero paura: i dati mostrano come sialapertra contagiati e abitanti. I positivi aumentano di 63 casi in 24 ore: il bollettino di Azienza Zero ieri, 21 aprile, riportava un totale di 967 casi in, con un aumento del 6,96 per cento rispetto al giorno: lo 0,476 per cento della popolazione è contagiato.distacca Verona che ha uncontagi/abitanti dello 0,439. Va ricordato che a far salire ildi positivi potrebbe essere stato però anche lo screening di massa che si sta facendo nelle case di riposo della, dove si sono confermati centinaia di contagiati. L’emergenza a Cortina I Comuni con più positivi sono quelli con focolai nelle case di riposo: 108 Pedavena primo comune ...