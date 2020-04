Ballando 2020 | Costantino Della Gherardesca dolore gamba | “Preoccupati”

axelvassallo : RT @MarioManca: Guardo #Ale4Ristoranti da sempre e intervistare finalmente #AlessandroBorghese è stato un grande regalo: qui parliamo un po… - eline770 : RT @MarioManca: Guardo #Ale4Ristoranti da sempre e intervistare finalmente #AlessandroBorghese è stato un grande regalo: qui parliamo un po… - MarioManca : Guardo #Ale4Ristoranti da sempre e intervistare finalmente #AlessandroBorghese è stato un grande regalo: qui parlia… - LorenzoMainieri : @Ballando_Rai rimandato all'autunno - infoitcultura : Ballando con le Stelle 2020: qual è il destino dello show? Forse in autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando 2020

Gossip e Tv

Milly Carlucci sarebbe dovuta tornare in Tv alla guida della nuova edizione di Ballando con le stelle proprio in questo periodo. Purtroppo però, come tutti sappiamo, la produzione del programma, per ...Questo potrebbe dargli qualche difficoltà durante la preparazione a Ballando 2020? Le sue parole: “La mia gamba una volta era finita sotto a una frana di rocce, un’altra volta sono caduto in una ...