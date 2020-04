Vicenza, emorragia cerebrale per il difensore dell’Under 17 Edoardo Bolzon (Di martedì 21 aprile 2020) Il Vicenza, con un comunicato, ha reso noto che il difensore della squadra Under 17 è stato ricoverato in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale. Il giovanissimo Edoardo Bolzon è stato anche operato d'urgenza e adesso lotta per la vita. "Forza Edo, non mollare!", l'incitamento del club biancorosso per Bolzon. Leggi su fanpage Vicenza in apprensione : il giovane Bolzon operato per emorragia cerebrale (Di martedì 21 aprile 2020) Il, con un comunicato, ha reso noto che ildella squadra Under 17 è stato ricoverato in ospedale a causa di un'. Il giovanissimoè stato anche operato d'urgenza e adesso lotta per la vita. "Forza Edo, non mollare!", l'incitamento del club biancorosso per

napolista : Il #Vicenza in apprensione per il giovane Bolzon Il ragazzo colto da emorragia cerebrale è stato operato a Treviso… - viajandoperdido : Vicenza in ansia per il giovane Bolzon: in ospedale per emorragia cerebrale - sportli26181512 : Vicenza in ansia per il giovane Bolzon: in ospedale per emorragia cerebrale: Vicenza in ansia per il giovane Bolzon… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Vicenza in ansia per il giovane #Bolzon: in ospedale per un'emorragia cerebrale #Under17 - realzebro : RT @Gazzetta_it: #Vicenza in ansia per il giovane #Bolzon: in ospedale per un'emorragia cerebrale #Under17 -