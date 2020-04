UEFA | raccomandazione ai campionati | “Finite la stagione” Ma saranno ammesse eccezioni

(Di martedì 21 aprile 2020) Laha ribadito a tutte le federazioni europee la volontà di voler portare a termine la stagione e concludere dunque inazionali e tutte le coppe rimaste in sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. Per la prima volta, però, si registra un'apertura nei confronti delle nazioni che decideranno di non tornare in campo.

Oggi l'UEFA ha incontrato le sue 55 associazioni membro e ha fonito un aggiornamento sulle opzioni in corso di valutazione dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo. Sono state presentate una serie ...