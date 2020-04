Triplicata mortalità per infarto da inizio pandemia | Troppo tardi in ospedale per

(Di martedì 21 aprile 2020) Dall’dell’emergenza Covid-19 la; peracuto è quasie sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica perché la gente evita gli ospedali: se la tendenza dovesse persistere, la; persupererà di gran lunga quella direttamente associata alla. Sono dati di uno studio sull’esperienza clinica del Centro Cardiologico Monzino in epoca coronavirus, che conferma integralmente quelli internazionali, come sottolineano gli autori Giancarlo Marenzi, responsabile della Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Antonio Bartorelli, responsabile della Cardiologia Interventistica, e Nicola Cosentino dello staff dell’Unità di Terapia intensiva cardiologica.“Dall’dell’epidemia Covid - commenta Marenzi - i pazienti arrivano ...

zazoomnews : Virus triplicata la mortalità per infarto e i medici avvertono: Così più decessi della pandemi… - zazoomnews : Virus, triplicata la mortalità per infarto e i medici avvertono: 'Così più decessi della pandemia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Triplicata mortalità

Adnkronos

Durante la pandemia di coronavirus la mortalità per infarto acuto del miocardio è quasi triplicata, così come sono crollati gli accessi nei pronto soccorso per il trattamento d'emergenza di eventi ...Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 la mortalità per infarto acuto è quasi triplicata e sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica perché la gente evita gli ospedali: ...