Tokyo chiude in rosso con resto dell’Asia (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – I mercati asiatici chiudono una seduta fortemente negativa, impressionati dal tracollo del prezzo del petrolio e preoccupati per l’evolversi della pandemia nel mondo. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso con un ribasso dell’1,97% a 19.280 punti, mentre il Topix è sceso dell’1,20% a 919 punti. chiude debole anche la borsa di Seoul -1%. In calo le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,89% e Shenzhen lo 0,84%. Peggio Taiwan che flette del 2,82%. In rosso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde l’1,95%, seguita da Singapore (-1,25%), Jakarta (-1,74%), Bangkok (-1,38%) e Kuala Lumpur (-1,63%). In ribasso anche le borse di Mumbay (-3,27%) e di Sydney (-2,51%). Leggi su quifinanza Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude in rosso

newsfinanza : Borse europee, attesa un’apertura positiva - Tokyo chiude in calo - fisco24_info : Borse europee, attesa un’apertura positiva - Tokyo chiude in calo: Le Borse europee hanno recuperato quasi il 20% d… - DividendProfit : Borse europee, attesa un’apertura positiva – Tokyo chiude in calo - 24finanza : Borse europee, attesa un’apertura positiva - Tokyo chiude in calo - bizcommunityit : #Borse, le nuove mosse della Fed non bastano: Milano chiude a -1,09% #finanzaemercati -

I media sudcoreani online hanno infatti riferito che Kim Jong Un e' stato recentemente operato per problemi cardiovascolari. Sensibile ai rischi geopolitici nella regione, il mercato di Tokyo ha ...

