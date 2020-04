sonoleventi : Oggi andiamo in Calabria dove una #RSA ha fatto registrare, ad oggi, 78 contagi tra anziani e operatori. Ci sono… - ArnaldiMichele : @Ruffino_Lorenzo @Dischivolanti Pensiamo anche a persone testate più volte (rari ma non possiamo escluderli), se i… - Pinperepette : @ilTwinch @RobertoBurioni @AlfonsoFuggetta @magellano83 lato tecnico, ma appena esce la sfondo e te ne trovo fin ch… - giusepppe961 : RT @lavoriincorso20: il problema più grande e come far ripartire il calcio in Italia ! Tamponi prima di giocare ,tamponi dopo finita la par… - davide_turrini : @3sfazzari @miaceran @you_trend yes sir. poi c'è la variabile del numero dei tamponi effettuati (negli ultimi 15/20… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi volte Coronavirus, ci si può contagiare due volte? Il Messaggero Salute Tamponi 3 volte a settimana, guanti e ingresso esclusivo: tutto sull'isolamento del Napoli

Al di la dello screening sanitario "normale", i test anti-Covid, sia molecolari (i classici tamponi) che quelli sierologici: "I primi saranno effettuati a domicilio, per due o anche tre volte, a ...

Coronavirus in Italia, Brusaferro: "Immunizzati sono una minoranza assoluta, non bisogna abbassare la guardia"

La mappa aggiornata dei contagi in Italia Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al con ...

Al di la dello screening sanitario "normale", i test anti-Covid, sia molecolari (i classici tamponi) che quelli sierologici: "I primi saranno effettuati a domicilio, per due o anche tre volte, a ...La mappa aggiornata dei contagi in Italia Sanzioni amministrative per aver violato le norme anticontagio sono state notificate al sindaco di Nola, a quello di Ottaviano, al con ...