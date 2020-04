Serie A, si riparte? Spadafora: “La ripresa non è certa, le società non si illudano” (Di martedì 21 aprile 2020) ripresa CAMPIONATO- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il ministro Spadafora ha colto l’occasione per sottolineare il suo pensiero sulla possibile ripresa del campionato in vista delle prossime settimane. Il ministro dello sport è stato molto chiaro: “Al momento non do per certa né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato . L’eventuale ripresa … L'articolo Serie A, si riparte? Spadafora: “La ripresa non è certa, le società non si illudano” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Ripartenza della Serie A - Spadafora cauto : "Niente di certo - valuteremo con la FIGC"

Ripartenza Serie A – Il Governo placa gli animi : “I rischi sono troppo alti”

Spadafora : «Se Serie A riparte idea gare in chiaro» (Di martedì 21 aprile 2020)CAMPIONATO- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il ministroha colto l’occasione per sottolineare il suo pensiero sulla possibiledel campionato in vista delle prossime settimane. Il ministro dello sport è stato molto chiaro: “Al momento non do perné ladegli allenamenti il 4 maggio né del campionato . L’eventuale… L'articoloA, si: “Lanon è, le società non si illudano” proviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, si riparte o no: ore cruciali. Dal governo doccia gelata, domani il confronto. #SportMediaset - scuroscuroscuro : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, si riparte o no: ore cruciali. Dal governo doccia gelata, domani il confronto. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #SerieA, si riparte o no: ore cruciali. Dal governo doccia gelata, domani il confronto. #SportMediaset - corgiallorosso : #CalcioEstero e Ripresa: la #Bundes riparte il 9 maggio, la #PremierLeague il 13 giugno. La #Liga come la #Serie A.… - sportli26181512 : Nicchi: “Var e designazioni: se si riparte noi siamo pronti”: Nicchi: “Var e designazioni: se si riparte noi siamo… -