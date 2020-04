Prince a 4 anni dalla morte | il concerto-tributo e nuovi aneddoti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 aprile 2020)manca (già) da quattro: era infatti il 21 aprile del 2016 quando, in un anno particolarmente funesto per tante star della musica, giunge la notizia della sua. In questi quattro, continuano gli eventi speciali e i tributi che vengono dedicati alla memoria dell'artista di Minneapolis. Uno degli ultimi risale a pochi mesi fa e verrà proposto al pubblico americano proprio oggi, in occasione del quartoversario didi, ildel 2020 Si intitola Let's go crazy: The Grammy Salute to, il-evento che si è tenuto lo scorso 28 gennaio a Los Angeles, un paio di giorni dopo la cerimonia dei Grammy 2020. Ilaveva coinvolto un grande numero di star della musica di generi diversi. Sotto la direzione artistica di Sheila E., cantante, batterista e storica collaboratrice di, in ...