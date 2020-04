Pomeriggio 5 | la puntata di oggi | 21 aprile 2020 Anticipazioni e ospiti

(Di martedì 21 aprile 2020) Si riparte, fra poco, con la nuovadiCinque, il programma che non vede crisi di ascolti neanche durante l’emergenza sanitaria. A condurre su Canale 5 Barbara D’Urso, con inizio dalle 17.Nell’ultimasi è tornati a parlare di una triade molto amata dal mondo del gossip, ovvero quella fra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso.Intervenuto nel programma, Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, ha detto la sua sui tre che vivrebbero ora sotto lo stesso tetto. “Con la Lecciso c’è un cordiale distacco…” ha spiegato il direttore parlando di Romina Power. “Al di là delle battute anche maliziose che ha fatto la Power, Al Bano e Loredana sono una famiglia“, ha affermato.“Anche io e il padre dei miei figli siamo una famiglia”, ha detto la D’Urso parlando dei suoi affetti e del suo ex marito Mauro Berardi. “Tu Barbara certo che formi una famiglia con il ...

Oggi Barbara appare single da tempo e nonostante sia sempre stata molto riservata, durante la puntata di “Pomeriggio 5” andata in onda il 20 aprile, la conduttrice si è sbottonata un po’, rivelando, ...Nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 la bella Barbara ha evitato una tragedia in diretta.. ma cosa sarà successo? “Non lo fare!” queste le parole urlate da Barbara D’Urso in diretta ...