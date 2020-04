Poltrone di Stato, ai vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste restano i manager scelti da Renzi e Gentiloni: cambiano solo i presidenti. I 5 Stella indicano gli ad di Enav, Mps e Terna (Di martedì 21 aprile 2020) La partita delle nomine di Stato ha incrociato l’emergenza coronavirus. E il risultato – nell’impossibilità di rinviare di un anno la scelta – è che ai vertici delle maggiori partecipate pubbliche restano saldi i manager scelti dai governi dem di Renzi e Gentiloni. Il Movimento 5 Stelle, tra le proteste di Alessandro Di Battista e di un gruppo di dissidenti che comprende le ex ministre Giulia Grillo e Barbara Lezzi, ha dunque accettato anche la riconferma di Claudio Descalzi all’Eni nonostante le vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Dalle liste depositate dal Tesoro lunedì notte (fuori tempo massimo, la scadenza era il 18 aprile) emerge totale continuità anche in Enel, Leonardo e Poste: cambiano solo le presidenze, un ruolo usualmente di rappresentanza e non operativo come quello degli amministratori delegati. Pronte ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) La partita delle nomine diha incrociato l’emergenza coronavirus. E il risultato – nell’impossibilità di rinviare di un anno la scelta – è che aidelle maggiori partecipate pubblichesaldi idai governi dem di Renzi e Gentiloni. Il Movimento 5 Stelle, tra le proteste di Alessandro Di Battista e di un gruppo di dissidenti che comprende le ex ministre Giulia Grillo e Barbara Lezzi, ha dunque accettato anche la riconferma di Claudio Descalzi all’Eni nonostante le vicende giudiziarie che lo coinvolgono. Dalle liste depositate dal Tesoro lunedì notte (fuori tempo massimo, la scadenza era il 18 aprile) emerge totale continuità anche in: cambiano solo le presidenze, un ruolo usualmente di rappresentanza e non operativo come quello degli amministratori delegati. Pronte ma non ...

CoronMaury : @GiuseppeConteIT IN UNA NAZIONE NORMALE UN MANAGER DI UNA AZIENDA NON ALL 'ALTEZZA DEL SUO COMPITO ,SAREBBE STATO… - Birobiro72 : Se qualche sapientone 5seghe invece di pensare a come stare attaccato alla sedia, e a come spartirsi le poltrone...… - ocsecnarf1 : RT @chiaralucetw: #coronarvirusitalia mentre subiamo lo stato di polizia con elicotteri a “caccia” di cittadini e leggiamo di genitori mult… - HighwayA1 : @BarillariM5S Però una cosa va detta: #Barillari e' stato coerente fino in fondo nella sua cialtroneria: se viene e… - GiannaSan1 : RT @gius8_8: Lo stato non ha interesse ai lavoratori o agli italiani chiusi in casa da due mesi! Le poltrone valgono di più. #QuartaRepubbl… -