L'ex coniglietta di Playboy, Ashley Mattingly, trovata morta. Si pensa a un suicidio - (Di martedì 21 aprile 2020) Marina Lanzone La polizia si è recata a casa sua, dopo esser stata allertata da un amico che non la sentiva da giorni. Ha trovato il corpo senza vita della ragazza e un biglietto Ashley Mattingly, ex coniglietta di Playboy, è stata trovata morta nella sua casa a Bee Cave, vicino Austin in Texas. La modella 33enne avrebbe lasciato un biglietto e la polizia ritiene si tratti di suicidio. Lo ha riferito il sito di gossip americano Tmz. La testata ha sentito i fratelli della ragazza, Christy e il gemello Billy: hanno detto che Ashley Mattingly sarebbe morta la scorsa settimana, ma la notizia è stata divulgata solo ieri. La polizia si sarebbe recata a casa sua, dopo esser stata allertata da un amico della coniglietta, preoccupato per le sue condizioni di salute, visto che non era riuscito a mettersi in contatto con lei nei giorni precedenti. Entrati ... Leggi su ilgiornale Si è suicidata a 33 anni Ashley Mattingly - ex coniglietta di Playboy

Morta suicida Ashley Mattingly, ex coniglietta di Playboy

