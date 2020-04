Le parole di Conte prima della conferenza: ‘Riaperture: niente fretta, o vanificheremo gli sforzi. Ecco come agiremo’ (Di martedì 21 aprile 2020) Queste le parole di Conte prima di una possibile conferenza – che potrebbe tenere in questi giorni – per aggiornare gli italiani sul lavoro del Governo, che sta progettando la fase 2 per far fronte all’emergenza Coronavirus. Le parole di Conte prima della conferenza “In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus. Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Salvini fa quello che Conte non si degna di fare : contatta l'imprenditore - parole da premier

Enrico Mentana perde credibilità dopo le parole contro Conte : TgLa7 crolla negli ascolti

"No di Conte al Mes? Sono parole in un negoziato"/ Centeno (Eurogruppo) svela bluff? (Di martedì 21 aprile 2020) Queste ledidi una possibile– che potrebbe tenere in questi giorni – per aggiornare gli italiani sul lavoro del Governo, che sta progettando la fase 2 per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ledi“In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione‘fase due’, quellaconvivenza con il virus. Come già sapete, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo ...

matteosalvinimi : Da Regione Lombardia pronti 80 milioni in più per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari. Ancora una volta… - pdnetwork : Le parole del Presidente Conte sono condivisibili. Ora battiamoci insieme per un'Europa migliore. - CorriereCitta : Le parole di Conte prima della conferenza: ‘Riaperture: niente fretta, o vanificheremo gli sforzi. Ecco come agirem… - PaolaTacconi : RT @carlucci_cc: E poi mi vengono in mente le parole del Presidente #Conte: 'questo governo non lavora col favore delle tenebre' Dopo #repo… - ienapriski : RT @carlucci_cc: E poi mi vengono in mente le parole del Presidente #Conte: 'questo governo non lavora col favore delle tenebre' Dopo #repo… -