Inter, Lukaku: «A gennaio 23 giocatori malati: non sapremo mai se era Coronavirus» (Di martedì 21 aprile 2020) “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo”: lo dice l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku parlando sulla pagina Instagram della tv belga Vier. ”Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti Skriniar ha dovuto lasciare il campo. Non poteva … L'articolo Inter, Lukaku: «A gennaio 23 giocatori malati: non sapremo mai se era Coronavirus» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Romelu Lukaku - la rivelazione : “A gennaio 23 interisti ammalati - non prendevo la febbre da anni : non ci hanno fatto i test”

