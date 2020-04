Ida Platano incinta di Riccardo Guarnieri? Forse per opera dello Spirito Santo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Luana Rosato Idasmentiscono le voci di una presunta gravidanza e commentano con ironia sui social: "per per, ma non credo" Qualche giorno fa, Idaavevano scatenato la rete che, notando l’assenza di coppia dai social, aveva già iniziato ad ipotizzare che i due si fossero lasciati. In realtà, la quarantena di Ida ein quel di Bergamo procede a gonfie vele. La coppia pare stia vivendo in assoluta serenità questo periodo e, insieme, stanno riscoprendo le gioie della prima vera convivenza. Così, dopo essere stati travolti dal gossip su una presunta crisi, lahanno deciso di rassicurare i fan: stanno insieme e sono felici. Prestandosi ad alcune domande dei follower, quindi, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne ...