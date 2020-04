GeForce Now: il bilancio tra perdita e guadagno di alcuni Game Studio (Di martedì 21 aprile 2020) Il servizio di cloud gaming Nvidia, GeForce Now, perde alcuni partner del progetto, ma ne guadagna rapidamente di nuovo: ecco alcuni dettagli. GeForce Now – Catalogo e Game Studio Nell’epoca dell’evoluzione Cloud anche Nvidia punta tutto sul Cloud Gaming, scegliendo però una strada differente rispetto ai classici Xbox GamePass, PSNow etc. La peculiarità della piattaforma GeForce Now, per chi non lo sapesse, risiede nella possibilità di giocare in streaming solo i giochi in possesso dell’utente. Al momento della registrazione si collegano gli account dei vari Digital Store, come Epic Games e Steam, accedendo rapidamente alla propria libreria. I giochi supportati da Nvidia potranno essere giocati tranquillamente su: laptop, desktop, Mac, SHIELD TV o dispositivi Android. Durante le sessioni di Gaming Nvidia fornirà la massima potenza di ... Leggi su windowsinsiders GeForce Now perderà molti giochi ma ne aggiungerà tanti altri

GeForce Now perde pezzi? Nvidia assicura il supporto di Ubisoft - Epic - Bungie e oltre 100 sviluppatori

GamePlayFusi : - spaziogames : La prova di #NvidiaGeForceNow e il vero problema della piattaforma nel nostro speciale! #nvidia #geforcenow - Samuele81942044 : RT @InstantGamingIT: Nvidia GeForce Now rimane senza i giochi di Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters e Klei - Franc_Scorda : Microsoft rimuove i titoli Xbox Game Studios da GeForce NOW - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Microsoft rimuove i titoli Xbox Game Studios da GeForce NOW -