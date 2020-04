Fassone | «Il FPF deve avere una sorta di “anno franco”»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) Torna a parlare Marco, ex amministratore delegato del Milan, che ha lasciato il club rossonero quasi due anni fa. Lo ha fatto in una lunga intervista concessa a Tuttosport, durante la quale ha toccato diversi argomenti. «Attualmente sono consulente per chi investe nel mondo del calcio e anche banche, fondi, acquisizioni e finanziamenti hanno … L'articolo: «Il FPFunadi “anno franco”» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.