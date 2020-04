Fase 2: le nuove misure per uffici e fabbriche dal 27 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Il 27 aprile potrebbe essere il giorno della riapertura delle industrie manifatturiere (tessile, abbigliamento, automotive) e dei cantieri e dell’edilizia nell’anticipo della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus che invece dovrebbe scattare il 4 maggio. In base al codice Ateco e fra le tre classificazioni di rischio contagio queste imprese hanno un rischio basso o medio basso. 27 aprile: la riapertura delle industrie manifatturiere prima della Fase 2 Il Messaggero scrive oggi che è allo studio del governo un nuovo DPCM per regolare le riaperture, nel quale potrebbero trovare posto anche banche, attività finanziarie e assicurazioni mentre i treni potrebbero ripartire il 9 maggio a causa dei limiti imposti alla circolazione dei passeggeri. Sul tavolo della task force guidata da Vittorio Colao che domani dovrebbe stilare la relazione da presentare al governo, ... Leggi su nextquotidiano Segnali di decrescita ma ancora nessun picco. Nella Fase 2 per l’Iss sarà importante tracciare e isolare i contatti. Possibili nuove zone rosse

Coronavirus - fase 2 : le nuove regole per l’ufficio e i test sierologici

Come sarà la fase due : le nuove regole negli uffici e per l’uso delle mascherine (Di martedì 21 aprile 2020) Il 27potrebbe essere il giorno della riapertura delle industrie manifatturiere (tessile, abbigliamento, automotive) e dei cantieri e dell’edilizia nell’anticipo della2 dell’emergenza Coronavirus che invece dovrebbe scattare il 4 maggio. In base al codice Ateco e fra le tre classificazioni di rischio contagio queste imprese hanno un rischio basso o medio basso. 27: la riapertura delle industrie manifatturiere prima della2 Il Messaggero scrive oggi che è allo studio del governo un nuovo DPCM per regolare le riaperture, nel quale potrebbero trovare posto anche banche, attività finanziarie e assicurazioni mentre i treni potrebbero ripartire il 9 maggio a causa dei limiti imposti alla circolazione dei passeggeri. Sul tavolo della task force guidata da Vittorio Colao che domani dovrebbe stilare la relazione da presentare al governo, ...

Noovyis : (Fase 2: le nuove misure per uffici e fabbriche dal 27 aprile) Playhitmusic - - Brunadamass : @guccinmurilo Nasi in fase di progettazione le nuove case sono gli Delizia - covidgenita : RT @asstel_it: Dalla fase dell'emergenza alla fase della maturità: il dopo #COVID19 è riprogettare #lavoro e #didattica. Ora che il #digita… - gdt62 : RT @asstel_it: Dalla fase dell'emergenza alla fase della maturità: il dopo #COVID19 è riprogettare #lavoro e #didattica. Ora che il #digita… - FabrizioHennig : RT @GActionGroup: #Controlliaccessicontermoscanner: siamo pronti per la fase 2. Ecco i nostro supporto sulle nuove norme in arrivo. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase nuove Roma, la sindaca Raggi annuncia nuove corsie ciclabili per la Fase 2 Bikeitalia.it Strade senza ore di punta e spesa pure la notte, così le città nella Fase 2

E’ la nuova immagine delle città smart nella 'fase 2' dell’emergenza Covid prevista a maggio, che azzera gli orari di punta e cambia ritmi e volto delle metropoli. A tracciarne un primo ritratto sono ...

L’Osservatorio sulla Salute: al Sud zero contagi di Coronavirus a fine aprile

nel Sud Italia l’azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare ad avvenire tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. Le proiezioni effettuate evidenziano che l’epidemia si sta riducendo ...

E’ la nuova immagine delle città smart nella 'fase 2' dell’emergenza Covid prevista a maggio, che azzera gli orari di punta e cambia ritmi e volto delle metropoli. A tracciarne un primo ritratto sono ...nel Sud Italia l’azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare ad avvenire tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. Le proiezioni effettuate evidenziano che l’epidemia si sta riducendo ...