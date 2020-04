Domenica In, i "collegamenti traballanti"? Miracolo di Mara Venier: dove arriva, festa in Rai (Di martedì 21 aprile 2020) Mara Venier, la Domenica, starebbe volentieri a casa sua, ma la voglia di mandare avanti la storica Domenica In la porta nelle case mia e tua e va bene così. Oh, lo dice lei in prima persona («Ne farei a meno, vista la mia età») e mentre lo dice te la ritrovi a dirigere il traffico per tre ore di intrattenimento ai tempi del Covid. L' intrattenimento ai tempi del Covid non è affatto semplice: mancano i lustrini, il pubblico, la caciara generale, ti devi arrangiare con un minimo di musica dal vivo e i collegamenti casalinghi con questo e quel vip che ti raccontano la rava e la fava su questioni molto interessanti come «io ho imparato a fare la pizza» o «il gatto ha pisciato sul divano» (dette meglio, ma il succo è questo). La Mara nazionale sa perfettamente che Fantastico o Canzonissima erano un' altra cosa, ma da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020), la, starebbe volentieri a casa sua, ma la voglia di mandare avanti la storicaIn la porta nelle case mia e tua e va bene così. Oh, lo dice lei in prima persona («Ne farei a meno, vista la mia età») e mentre lo dice te la ritrovi a dirigere il traffico per tre ore di intrattenimento ai tempi del Covid. L' intrattenimento ai tempi del Covid non è affatto semplice: mancano i lustrini, il pubblico, la caciara generale, ti devi arrangiare con un minimo di musica dal vivo e icasalinghi con questo e quel vip che ti raccontano la rava e la fava su questioni molto interessanti come «io ho imparato a fare la pizza» o «il gatto ha pisciato sul divano» (dette meglio, ma il succo è questo). Lanazionale sa perfettamente che Fantastico o Canzonissima erano un' altra cosa, ma da ...

