Decreto Liquidità: finanziamenti in 48 ore, come funziona (Di martedì 21 aprile 2020) Attraverso Garanzia Italia, le aziende che hanno subito ingenti danni per via dell’emergenza coronavirus potranno ottenere dei prestiti in tempi molto rapidi Finalmente è ufficiale, Garanzia Italia è pronta partire. Il nuovo strumento previsto dal Decreto Liquidità dell’8 aprile permetterà alle aziende in difficoltà (per effetto del Covid-19) di ottenere dei finanziamenti piuttosto rapidi attraverso la garanzia Sace (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) e la controgaranzia dello Stato. Si tratta del risultato di un lavoro importante realizzato in meno di due settimane da Sace e Abi (Associazione bancaria italiana). Insieme hanno definito termini e condizioni per il rilascio delle garanzie da parte della Sace agli istituti di credito che si occuperanno dei finanziamenti. L’intento è quello di fornire ... Leggi su chenews Coronavirus - Grant : decreto liquidità solo tanta burocrazia e troppi requisiti

Decreto liquidità Corsa ai 25mila euro

