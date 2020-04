Cosa nasconde il discorso di Conte (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte torna davanti al parlamento per discutere della crisi e dei piani messi a punto dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus. Mascherine, distanziamento sociale, ripartenza dell’industria. Ma nella discussione sulla Fase 2 del Paese rientra, inevitabilmente, il Mes: il famigerato strumento europeo che da subito ha scatenato l’ira del fronte sovranista e le forti perplessità in seno alla maggioranza. Specialmente da parte pentastellata. Conte doveva chiarire. Era questo l’obiettivo del suo discorso in Senato. Perché salemitane sul Meccanismo europeo di stabilità i dubbi non si sono mai sopiti. L’Eurogruppo ha dato alcune linee guida che dovranno poi passare al vaglio del Consiglio europeo. Ma da quei lunghissimi negoziati tra governi era uscito, sul fronte Mes, un solo impegno: quello di isolare una linea di ... Leggi su it.insideover Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2020 : cosa nasconde la Marchesa?

Adriana Volpe interviene a Live non è la D’urso ma nasconde qualcosa

Il Segreto - anticipazioni oggi 17 aprile : cosa nasconde Pablo? (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppetorna davanti al parlamento per discutere della crisi e dei piani messi a punto dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus. Mascherine, distanziamento sociale, ripartenza dell’industria. Ma nella discussione sulla Fase 2 del Paese rientra, inevitabilmente, il Mes: il famigerato strumento europeo che da subito ha scatenato l’ira del fronte sovranista e le forti perplessità in seno alla maggioranza. Specialmente da parte pentastellata.doveva chiarire. Era questo l’obiettivo del suoin Senato. Perché salemitane sul Meccanismo europeo di stabilità i dubbi non si sono mai sopiti. L’Eurogruppo ha dato alcune linee guida che dovranno poi passare al vaglio del Consiglio europeo. Ma da quei lunghissimi negoziati tra governi era uscito, sul fronte Mes, un solo impegno: quello di isolare una linea di ...

NicolaPorro : Cosa si nasconde dietro al legame tra l’#OMS e la #Cina? Il racconto di @Formicola_lo ????? - giorgioguidi2 : RT @carlucci_cc: E poi mi vengono in mente le parole del Presidente #Conte: 'questo governo non lavora col favore delle tenebre' Dopo #repo… - marylou1se : RT @UniversalPicsIt: 'Adoro le cose da maschietti!' ?? Scopri in questa clip cosa nasconde Branch a Poppy ?? e corri a noleggiare #TrollsIlF… - 811Proudman : RT @carlucci_cc: E poi mi vengono in mente le parole del Presidente #Conte: 'questo governo non lavora col favore delle tenebre' Dopo #repo… - piras_zia : RT @DuccioTessadri: @EntropicBazaar Stanno provando (e ci stanno riuscendo) a fare del Coronavirus quello che non gli è riuscito con l'AIDS… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa nasconde Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2020: cosa nasconde la Marchesa? Il Sussidiario.net Programmare il rientro a scuola, le lezioni a distanza penalizzano i ragazzi più fragili. Ecco cosa farò

Nel ruolo di Dirigente Scolastico di un liceo complesso dal punto di vistanumerico, con una popolazione di ben 2000 studenti e oltre 200 tra docenti,amministrativi e personale ausiliario, e da tempo c ...

Un bug di Chrome interessa milioni di utenti, cosa fare

Web & Digital #browser #chrome Come disattivare le notifiche del browser Le notifiche delle piattaforme social e dei siti web possono essere un vero problema: ecco come disattivarle sui principali ...

Nel ruolo di Dirigente Scolastico di un liceo complesso dal punto di vistanumerico, con una popolazione di ben 2000 studenti e oltre 200 tra docenti,amministrativi e personale ausiliario, e da tempo c ...Web & Digital #browser #chrome Come disattivare le notifiche del browser Le notifiche delle piattaforme social e dei siti web possono essere un vero problema: ecco come disattivarle sui principali ...