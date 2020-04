Coronavirus, napoletano muore dopo contagio in ospedale: “Inaccettabile” (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa notte un cittadino di Bacoli, positivo al Coronavirus, e ricoverato al Cotugno, ha avuto un aggravamento delle condizioni di salute. Non ce l’ha fatta. È la seconda vittima, in città, causata dal Covid-19. Bacoli si stringe alla famiglia per il grave lutto che colpisce l’intera comunità. Era uno dei pazienti contagiatosi nel reparto di Medicina dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Inaccettabile. Intollerabile. Nulla potrà più riconsegnare ai suoi cari il nostro concittadino. Nulla. Ma l’amarezza è davvero tanta. E si dovrà fare giustizia: individuando responsabili e responsabilità. Adesso però sono giorni di dolore, sofferenza. Adesso è il momento del silenzio, del cordoglio. In rispetto verso chi ci ha lasciato. La città è ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - nel Napoletano una folla di persone scende in strada per l’ultimo saluto al sindaco-medico – I video

“Il Coronavirus per diffondersi ha bisogno di spazi chiusi ... Intervistato da Luca Telese, il professore napoletano ha detto la sua sulla possibilità di usare il plasma dei pazienti guariti: “Tutti a ...

“Dal 4 maggio non si potrà viaggiare, la fase due non significa che il milanese potrà andare a Napoli e il napoletano a Milano. Non siamo in queste condizioni”. Lo chiarisce il sindaco di Napoli, ...

