Coronavirus | Maurizio Arrivabene arruolato nella task force per il rilancio del Trentino

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020)scende in campo per aiutare il nostro Paeseripartenza economica all’indomani dell’emergenza. Il manager bresciano, che è stato alla guida della Ferrari dal novembre 2014 al gennaio 2019, ha infatti deciso di entrare a far parte dellacreata dalla provincia autonoma di Trento per ildelsta trascorrendo la propria quarantena a Madonna di Campiglio, localitàquale per anni ha organizzato Wroom, tradizionale evento invernale targato Ferrari. E, dal momento che il 4 maggio si avvicina, così come la conseguente entratafase della convivenza con il virus, l’ex dirigente del Cavallino Rampante e di Philip Morris ha scelto di mettersi a disposizione della sezione di Protezione Civile di Madonna di Campiglio e di offrire le proprie competenze al servizio del ...