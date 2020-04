Coronavirus | la sincerità di Rezza | “Per noi epidemiologi non sarebbe mai ora di

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) “Per noi, naturalmente, nonmai ora di ripartire“. Con enorme sincerità, il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanità Giovanni, in un’intervista all’agenzia DIRE, spiega che “deve essere la politica a prendersi la responsabilità di ogni decisione, tenendo conto di tutte le sfaccettature del problema. Mi sembra logico che alcune attività comincino a ripartire in maniera graduale e parziale, ma si dovrà tener conto del fatto che il virus continuerà a circolare, pertanto dovremo tenere in piedi perlomeno le misure di distanziamento sociale. Non si puo’ pensare a un ‘tana liberi tutti’ dal 4 maggio. È chiaro che un Paese non regge un lockdown completo per più di due mesi, non ci vuole un economista per ...