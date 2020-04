Coronavirus | Conte | un piano per ripresa graduale dal 4 maggio

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 21 aprile 2020) Entro la fine di questa settimana ci sarà undettagliato del Governo per ladelle attività, che avverrà in maniera differenziata. Lo ha annunciato questa mattina in un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe. Nella premessa il premier riconosce: “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui … L'articolo: unperdal 4proviene da Il Notiziario.