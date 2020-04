Civitavecchia | sbarcati 30 passeggeri in arrivo dalla Spagna | “Nessun contatto con

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia sbarcati

askanews

(askanews) - Sbarcati a Civitavecchia 30 italiani provenienti da Barcellona. Uno sbarco avvenuto "in piena sicurezza" assicura la guardia costiera. "Questa sera - fa sapere la capitaneria - il porto d ...Un traghetto con 50 passeggeri a bordo parte stasera da Barcellona con destinazione Civitavecchia, dove è previsto in arrivo ... più rapido per raggiungere le destinazioni dei passeggeri sbarcati ...