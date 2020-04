Cdp, ok a bilancio sostenibilità 2019 (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Grazie ai 34,6 miliardi di euro mobilitati il gruppo Cdp ha inciso per il 2,4% sul Pil; contribuito per 85 miliardi di euro a fatturati addizionali per le filiere produttive; finanziato investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 580 milioni di euro; sostenuto 600.000 posti di lavoro; supportato oltre 5.800 famiglie per interventi di social housing e di ricostruzione a fronte di calamità naturali; realizzato più di 1.500 alloggi di social housing e 1.600 posti letto in student housing; riqualificato oltre 600 infrastrutture sociali, di cui 365 scuole (1 al giorno). E’ quanto emerge dai dati contenuto nel primo bilancio di Sostenibilità del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre 2019, approvato nell’ultimo Cda. Il bilancio testimonia come, ad un anno dall’avvio del Piano Industriale 2019-2021, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Grazie ai 34,6 miliardi di euro mobilitati il gruppo Cdp ha inciso per il 2,4% sul Pil; contribuito per 85 miliardi di euro a fatturati addizionali per le filiere produttive; finanziato investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 580 milioni di euro; sostenuto 600.000 posti di lavoro; supportato oltre 5.800 famiglie per interventi di social housing e di ricostruzione a fronte di calamità naturali; realizzato più di 1.500 alloggi di social housing e 1.600 posti letto in student housing; riqualificato oltre 600 infrastrutture sociali, di cui 365 scuole (1 al giorno). E’ quanto emerge dai dati contenuto nel primodi Sostenibilità del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti al 31 dicembre, approvato nell’ultimo Cda. Iltestimonia come, ad un anno dall’avvio del Piano Industriale-2021, la ...

