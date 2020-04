Cassano: “Ci sono stati 20 mila morti, perché tornare in campo a giocare?” (Di martedì 21 aprile 2020) Antonio Cassano ha espresso la propria opinione sul ritorno al calcio giocato, bocciando la volontà della Figc e delle società di riprendere il campionato: "Impensabile, dopo ciò che è accaduto. L'emergenza è altissima, molti sono ancora positivi senza saperlo e meno si esce meglio è. Se fossi stato in attività mi sarei battuto in prima linea per fare chiudere tutto" Leggi su fanpage La Top 11 di Balotelli : “Ci metto Pirlo - Cassano e Ronaldo. Il brasiliano - l’originale” (Di martedì 21 aprile 2020) Antonioha espresso la propria opinione sul ritorno al calcio giocato, bocciando la volontà della Figc e delle società di riprendere il campionato: "Impensabile, dopo ciò che è accaduto. L'emergenza è altissima, moltiancora positivi senza saperlo e meno si esce meglio è. Se fossi stato in attività mi sarei battuto in prima linea per fare chiudere tutto"

