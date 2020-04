Calciomercato Napoli, per Dries Mertens e Arkadiusz Milik c’è ancora una speranza di rinnovo (Di martedì 21 aprile 2020) Tanti addetti ai lavori nel mondo del calcio stanno guardando al futuro. In casa Napoli bisogna ancora valutare le situazioni di Arkadiusz Milik e di Dries Mertens. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, non risultano frenate sui rinnovi dei due giocatori. Si discute e si capirà nelle prossime settimane l’evoluzione della vicenda, anche perché tra la ripresa del campionato e il resto della rosa i problemi non sono pochi. In ogni caso, se non si dovesse trovare l’accordo con Arkadiusz Milik allora il polacco sarebbe venduto, mentre il belga andrebbe via a parametro zero. Anche il giornalista Cicco Marolda ha detto la sua in merito. “Io ho una sensazione, che Mertens voglia restare a Napoli e che ci sia una stretta di mano importante tra il belga e De Laurentiis, Alla fine credo che Mertens resti a Napoli, e questo poi ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - Icardi torna nel mirino di De Laurentiis

Il futuro di Mertens resta un’incognita: rinnovo lontano con il Napoli. L’Inter preme, ma Sarri può mettersi in mezzo per convincere il belga. Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo (Getty Images) Dopo ...

Per rafforzare l'attacco, dunque, i bianconeri potrebbero puntare su Milik. Al Napoli dovrebbe dire addio anche Younes (destinazione Torino, sponda granata?). E lo stesso Torino starebbe corteggiando ...

