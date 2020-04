CALCIO | RIPRESA ALLENAMENTI Il Governo chiederà un secondo protocollo alla FIGC

SkySport : Coronavirus, Bundesliga verso la ripartenza: in campo il 9 maggio? - repubblica : Spadafora gela il calcio italiano: 'Non do per certa la ripresa' [aggiornamento delle 22:09] - RaiSport : ?? Serie A, 7 club contrari alla ripresa 'Ci sarebbero rischi incalcolabili' ?? - ItaSportPress : Cassano non ha dubbi: 'Ripresa Serie A impossibile. Buffon? Vuole il Mondiale del 2022' - - zazoomblog : Gli ultrà del Genoa: «No alla ripresa. Il calcio che pensa solo ai soldi non ci interessa» - #ultrà #Genoa:… -

