Bonus assunzione donne 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) L'INPS conferma! Il Bonus per l'assunzione delle donne disoccupate ed inoccupate da almeno 6 mesi è stato confermato. Bonus assunzione donne CONFERMATO ANCHE PER IL 2020 Si tratta della possibilità per i datori di lavoro di assumere donne disoccupate e/o inoccupata potendo fruire di uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali pari al 50%. Per potere usufruire del Bonus non vi sono limiti in merito all'età della donna da assumere. COME FUNZIONA IL Bonus NEL DETTAGLIO. Al fine di contrastare la disoccupazione femminile soprattutto in alcune aree del paese lo Stato ha previsto che nel caso in cui un datore di lavoro decida di assumere una donna disoccupata e/o inoccupata potrà godere di uno sconto sul versamento dei contributi previdenziali. Lo sconto sarà pari al 50% ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus assunzione Coronavirus e turismo, bonus fino a 6mila euro per le aziende che assumono personale in Liguria IVG.it Coronavirus, Caparini (Regione Lombardia): "Bonus e assunzioni per operatori sanitari"

Bonus disoccupati con Naspi scaduta: uno stipendio e mezzo in più sul conto garantito?

Resta ancora da comprendere come ripartiranno le aziende nella fase 2: quando riprenderanno le assunzioni etc. Ad oggi chi sta percependo la Naspi da un po’ si trova indubbiamente in un limbo ...

Resta ancora da comprendere come ripartiranno le aziende nella fase 2: quando riprenderanno le assunzioni etc. Ad oggi chi sta percependo la Naspi da un po' si trova indubbiamente in un limbo ...