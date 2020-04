Avellino | 40enne arrestato dai carabinieri per cumulo di pena

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione dihanno tratto in arresto undel posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzionili del Tribunale di. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento didiper i reati di furto e rapina impropria commessi qualche anno fa. Dopo le formalità di rito ilè stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino per l’espiazione delladi tre anni e tre mesi di reclusione. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolodaiperdiproviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino.