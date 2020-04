A Madrid i funerali si fanno in streaming. Il servizio offerto dal Comune durante la crisi Covid-19 (Di martedì 21 aprile 2020) Il servizio funebre della città di Madrid (Sfm) ha messo in funzione una piattaforma per i funerali in streaming in modo di permettere a tutti di salutare i propri cari, malgrado le restrizioni per il contagio del coronavirus. I familiari potranno scegliere un funerale religioso e civile. Sarà possibile intervenire mandando un video con un discorso, una poesia o una canzone, ma anche immagini del defunto. Il servizio, completamente gratuito, punta a offrire conforto durante la pandemia, mentre i funerali pubblici sono vietati e i parenti dei defunti possono essere anche loro ammalati o costretti alla quarantena. Leggi su huffingtonpost Madrid - funerali come “McDrive”/ Coronavirus - prete benedice carri funebri in marcia (Di martedì 21 aprile 2020) Ilfunebre della città di(Sfm) ha messo in funzione una piattaforma per iinin modo di permettere a tutti di salutare i propri cari, malgrado le restrizioni per il contagio del coronavirus. I familiari potranno scegliere un funerale religioso e civile. Sarà possibile intervenire mandando un video con un discorso, una poesia o una canzone, ma anche immagini del defunto. Il, completamente gratuito, punta a offrire confortola pandemia, mentre ipubblici sono vietati e i parenti dei defunti possono essere anche loro ammalati o costretti alla quarantena.

