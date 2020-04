Verso un Ramadan di isolamento: sermoni ed eventi in streaming, da Milano a Napoli (Di lunedì 20 aprile 2020) Quello che si appresta a iniziare giovedì sera, sarà un Ramadan unico nella storia, all’insegna dell’isolamento e della separazione forzata, in antitesi a quello che tradizionalmente è il mese più santo del calendario islamico: un tempo dedicato alla comunità e alla socializzazione, nel segno dei principi di solidarietà, carità e preghiera. Ma l’emergenza Covid-19 ha stravolto tutto, compreso il santo mese del digiuno: tra moschee chiuse, coprifuoco e divieti di preghiere di massa dal Senegal al sud-est asiatico, circa 1,8 miliardi di musulmani nel mondo si trovano ad affrontare un Ramadan come mai prima d’ora.Anche la Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis) si sta attrezzando per quello che il presidente, Yahya Pallavicini, ha definito un “Ramadan di isolamento” per “circa due ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 aprile 2020) Quello che si appresta a iniziare giovedì sera, sarà ununico nella storia, all’insegna dell’e della separazione forzata, in antitesi a quello che tradizionalmente è il mese più santo del calendario islamico: un tempo dedicato alla comunità e alla socializzazione, nel segno dei principi di solidarietà, carità e preghiera. Ma l’emergenza Covid-19 ha stravolto tutto, compreso il santo mese del digiuno: tra moschee chiuse, coprifuoco e divieti di preghiere di massa dal Senegal al sud-est asiatico, circa 1,8 miliardi di musulmani nel mondo si trovano ad affrontare uncome mai prima d’ora.Anche la Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis) si sta attrezzando per quello che il presidente, Yahya Pallavicini, ha definito un “di” per “circa due ...

Quello che si appresta a iniziare giovedì sera, sarà un Ramadan unico nella storia, all’insegna dell’isolamento e della separazione forzata, in antitesi a quello che tradizionalmente è il mese più ...

Ramadan in Veneto con le preghiere in casa, l'appello: lettura in italiano del Corano in televisione

Così sarà anche per il periodo del Ramadan. Rinunceremo così alla preghiera collettiva e all’ospitalità serale degli amici. I nostri centri culturali come i luoghi di preghiera sono e rimarranno ...

Quello che si appresta a iniziare giovedì sera, sarà un Ramadan unico nella storia, all’insegna dell’isolamento e della separazione forzata, in antitesi a quello che tradizionalmente è il mese più ...Così sarà anche per il periodo del Ramadan. Rinunceremo così alla preghiera collettiva e all’ospitalità serale degli amici. I nostri centri culturali come i luoghi di preghiera sono e rimarranno ...