Torino, contagiata in ospedale: “Dovevano curare e proteggere mia mamma, e invece l’hanno uccisa” (Di lunedì 20 aprile 2020) Torino, ospedale Maria Vittoria. Elena Impavito, 69 anni, è in degenza dal 23 novembre dopo una difficile operazione, comincia la riabilitazione a fine marzo, doveva essere dimessa il 1 aprile, ma non sta bene. Nessuno le ha fatto un tampone. Per un disguido la dimissione salta, poi dall'ospedale arriva la telefonata: è positiva al Covid. La signora Elena è morta il 13 aprile. Leggi su fanpage Coronavirus - audio WhatsApp ‘Amedeo Savoia’/ “Torino tutta contagiata” : ma è un fake (Di lunedì 20 aprile 2020)Maria Vittoria. Elena Impavito, 69 anni, è in degenza dal 23 novembre dopo una difficile operazione, comincia la riabilitazione a fine marzo, doveva essere dimessa il 1 aprile, ma non sta bene. Nessuno le ha fatto un tampone. Per un disguido la dimissione salta, poi dall'arriva la telefonata: è positiva al Covid. La signora Elena è morta il 13 aprile.

ricmmorini : 'Mia mamma è stata contagiata in ospedale a Torino: stava bene, me l'hanno uccisa loro' - Marcoalby1 : @tagadala7 Perché non parlate mai del Piemonte? Ormai Torino è la quarta provincia più contagiata in Italia e mai l… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino contagiata Torino, contagiata in ospedale: “Dovevano curare e proteggere mia mamma, e invece l’hanno uccisa” Fanpage.it Coronavirus italia, analisi del 19 aprile. Dati buoni, ma 11 mila tamponi in meno

E' in calo la curva dei contagiati, quella dei morti, le nterapie intensive e ricoverati con sintomi ... dà un inatteso segnale negativo dopo giornate piuttosto buone salendo da +0,8% a +2,1%. Va ...

Torino, contagiata in ospedale: “Dovevano curare e proteggere mia mamma, e invece l’hanno uccisa”

Elena Impavito non sta bene da qualche tempo ed è stata ricoverata al Maria Vittoria dal 23 novembre 2019 per una patologia respiratoria. Ha bisogno dell'ossigeno 24 ore al giorno. "Mia mamma ha ...

E' in calo la curva dei contagiati, quella dei morti, le nterapie intensive e ricoverati con sintomi ... dà un inatteso segnale negativo dopo giornate piuttosto buone salendo da +0,8% a +2,1%. Va ...Elena Impavito non sta bene da qualche tempo ed è stata ricoverata al Maria Vittoria dal 23 novembre 2019 per una patologia respiratoria. Ha bisogno dell'ossigeno 24 ore al giorno. "Mia mamma ha ...