Tik Tok | mamma prova il ‘Oh na | na | na Challenge’ e finisce in ospedale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Una giovanedi soli 27 anni è finita incon entrambe le caviglie rotte dopo averto a partecipare al ‘Oh na,na,na Challenge’ su Tik Tok. Da qualche anno a questa parte ‘Tik Tok‘ è il social preferito dagli adolescenti e quello dal quale partono le principali mode social mondiali. Si tratta per … L'articolo Tik Tok,il ‘Oh na, na, na Challenge’ einè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

vorreimoriree : RT @onelarrie28: persone normali alle sei di mattina: dormono. io: mi metto a fare i balletti di tik tok. - vessvls : ieri mi mancavano così tanto i miei amici che ho fatto un tik tok con le loro foto migliori e quelle 'cursed' Abbia… - SandronGiorgia : @andrea_geromin3 Puoi sempre fare un altro tik tok - mrdreamer02 : Leggo tanti tweet contro la nuova app #Immuni , spaventati per la loro privacy, ma usano fingerprint per sbloccare… - DanielePupa : RT @thomasti897: Ma davvero la date ai maschi che fanno i tik tok? -

Ultime Notizie dalla rete : Tik Tok

ViaggiNews.com

Una giovane mamma di soli 27 anni è finita in ospedale con entrambe le caviglie rotte dopo aver provato a partecipare al ‘Oh na,na,na Challenge’ su Tik Tok. Da qualche anno a questa parte ‘Tik Tok‘ è ...Con quasi 10 milioni di visualizzazioni sul suo video in cui crea il caffè montato, la giovane utente di Tik Tok @imhannahcho sembra essersi inventata una nuova bevanda ad alto tasso di caffeina e sup ...