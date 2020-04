Piazza Sempione, chiede accendino ad anziano alla fermata del bus: lui non ce l’ha e lo accoltella (Di lunedì 20 aprile 2020) Piazza Sempione. Un anziano è stato accoltellato alla fermata del bus a Piazza Sempione perché non aveva un accendino. Il 36enne che lo aveva chiesto non ci ha visto più dalla rabbia: prima lo ha preso a pugni in faccia, poi lo ha accoltellato, fortunatamente senza colpirlo in punti vitali. Bloccato dalla polizia, è stato portato in carcere. Ha chiesto un accendino a un signore anziano che stava aspettando l’autobus a Piazza Sempione, ma quando l’uomo gli ha detto che non lo aveva è diventato una furia. E ha iniziato a colpirlo, prima con un pugno in faccia. Poi, una volta a terra, lo ha riempito di calci e schiaffi, per poi accoltellarlo. L’aggressore, un uomo di 36 anni già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati, è stato bloccato dai poliziotti del commissariato Esquilino, che si trovavano in zona per un ... Leggi su limemagazine.eu Piazza Sempione - chiede accendino ad anziano alla fermata del bus : lui non ce l’ha e lo accoltella

