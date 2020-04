Per la prima volta diminuisce il numero degli attualmente positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Sale a 181.228 il totale degli italiani colpiti da coronavirus. Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Oggi dunque sono più i guariti e i deceduti rispetto ai nuovi casi, per cui per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo, però, a fronte di un numero di tamponi eseguiti minore di ieri, 41.400 circa contro gli oltre 50 mila di 24 ore fa. Che il trend sia comunque incoraggiante lo dimostra il calo, per il sedicesimo giorno di fila, delle terapie intensive: altri 62 posti liberati, con un totale di 2.573 (solo due ... Leggi su agi Coronavirus dati 20 aprile 2020 : +2.256 casi ma cala per la prima volta il totale dei malati

Coronavirus - per la prima volta cala il dato degli attualmente positivi

Coronavirus - si riduce per la prima volta il numero di malati in Italia. Giù i nuovi contagi : sono 2.256. 454 le vittime nelle ultime 24 ore (Di lunedì 20 aprile 2020) Sale a 181.228 il totaleitaliani colpiti da coronavirus. Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Oggi dunque sono più i guariti e i deceduti rispetto ai nuovi casi, per cui per ladall'inizio dell'epidemia il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo, però, a fronte di undi tamponi eseguiti minore di ieri, 41.400 circa contro gli oltre 50 mila di 24 ore fa. Che il trend sia comunque incoraggiante lo dimostra il calo, per il sedicesimo giorno di fila, delle terapie intensive: altri 62 posti liberati, con un totale di 2.573 (solo due ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mezza Italia anzi tutta l'Italia è ferma e qualcuno non ha meglio da fare che mandare a me una convocazio… - matteosalvinimi : PD senza vergogna, invece di ringraziare per tutto il lavoro fatto cercano altre poltrone... Ma prima o poi si vote… - Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Slitta tutto: la richiesta di sforamento e quindi il decreto aprile (che arriverà...a maggio… - Lucas992X : RT @MinisteroSalute: La @crocerossa è in prima linea nell'emergenza #COVID19 con migliaia di volontari che lavorano senza sosta per aiutare… - Grunf74 : RT @PietroPerconte: L' Emilia Romagna é prima per numero di morti da covid nell'Rsa in proporzione al numero di abitanti ma nessuno ne par… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Osservati per prima volta i movimenti dei muscoli delle cellule La Repubblica 10 bellissimi gadget per un vero fan Xbox

Ammettiamolo: prima dell’anno 2000 quasi nessuno si sarebbe aspettato la nascita di Xbox, ovvero di una console per videogiochi prodotta Microsoft, con delle sue esclusive, un proprio focus e ...

Benevento, giallorossi virali sul web: Caldirola e Viola si sfidano

Tra questi, menzione d'onore per gli imberbi Barzagli, Balzaretti, Zanetti e Palombo, oltre all'ex centravanti del Benevento Pellicori. Si spinge ancor più indietro con l'amarcord Pasquale ...

Ammettiamolo: prima dell’anno 2000 quasi nessuno si sarebbe aspettato la nascita di Xbox, ovvero di una console per videogiochi prodotta Microsoft, con delle sue esclusive, un proprio focus e ...Tra questi, menzione d'onore per gli imberbi Barzagli, Balzaretti, Zanetti e Palombo, oltre all'ex centravanti del Benevento Pellicori. Si spinge ancor più indietro con l'amarcord Pasquale ...