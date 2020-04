(Di lunedì 20 aprile 2020) Charlessi dimostra figlio dei suoi tempi: è un portentonei videogiochi. Dopo l'Australia, il monegasco della Ferrari ha vintoil GP di, ovviamente virtuale. Nel giro di poche settimane,è stato in grado dire il gioco ufficiale sulla Formula 1 e ha trionfato negli ultimi due eventi: sul circuito virtuale di Shanghai il monegasco è partito dalla pole position e ha difeso la vittoria dagli attacchi di Albon (Red Bull) e Zhou (Renault), che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Tra l'altroha avuto la meglio correndo insu Twitch, una delle più popolari piattaforme di streaming video che il pilota della Ferrari sta utilizzando per intrattenere i fan e interagire con loro.

Noovyis : (Leclerc show in diretta: domina il GP di Cina, fenomenale anche nelle corse virtuali) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc show

OA Sport

Charles Leclerc si dimostra figlio dei suoi tempi: è un portento anche nei videogiochi. Dopo l’Australia, il monegasco della Ferrari ha vinto anche il GP di Cina, ovviamente virtuale. Nel giro di ...Chiusa la tre giorni della Race For The World, evento organizzato dal ferrarista Leclerc con l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta al Covid-19: oltre 70mila i dollari che saranno destinati ...