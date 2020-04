La lotta è esercizio di riappropriazione (Di martedì 21 aprile 2020) Una delle peggiori esperienze che si possa fare di se stessi è il vivere in un tempo sospeso, dove i rapporti, le relazioni, gli scambi avvengono in una sorta di vuoto pneumatico, scandito esclusivamente dalle improvvise curve dettate da emergenze tanto estemporanee quanto consecutive, alle quali si può dare un’unica risposta, quella di ritrarsi ancora di più, di quanto già non sia, nel recinto dell’autodifesa non avendo altri strumenti. Il tempo della pandemia, nella sua angosciante monotonia, cancella la visione … Continua L'articolo La lotta è esercizio di riappropriazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 aprile 2020) Una delle peggiori esperienze che si possa fare di se stessi è il vivere in un tempo sospeso, dove i rapporti, le relazioni, gli scambi avvengono in una sorta di vuoto pneumatico, scandito esclusivamente dalle improvvise curve dettate da emergenze tanto estemporanee quanto consecutive, alle quali si può dare un’unica risposta, quella di ritrarsi ancora di più, di quanto già non sia, nel recinto dell’autodifesa non avendo altri strumenti. Il tempo della pandemia, nella sua angosciante monotonia, cancella la visione … Continua L'articolo Ladiproviene da il manifesto.

La lotta di Liberazione fu invece un esercizio collettivo di riappropriazione che non poteva passare diversamente se non attraverso uno strappo collettivo, quella frattura che rimise in moto il tempo ...

