La crisi spinge l’e-commerce. Ecco perchè investire in crowdfunding (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza sanitaria non ferma l’equity crowdfunding, cioè l’investimento diffuso in capitale di rischio di PMI e start-up. Lo rivelano gli ultimi dati pubblicati dall’osservatorio di crowdfundingbuzz, che segnalano un record di raccolta per il settore: più di 24 milioni di euro nel primo trimestre 2020. Una cifra cospicua e in controtendenza, se paragonata ad altri dati, come ad esempio quelli di Confcommercio sui consumi nazionali per lo stesso periodo. Gennaio e febbraio sono andati a gonfie vele per l’equity crowd, ma a marzo c’è stata una brusca frenata nella raccolta media, nonostante la notevole eccezione della campagna di Fin-Novia su Backtowork24, che ha superato i 7.5 milioni.Ma quali sono i settori che proprio durante questa crisi stanno attirando di più l’interesse degli investitori crowd? Lo abbiamo ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Merkel respinge gli Eurobond. Fmi : «Peggior crisi dai tempi della Grande Depressione». Quasi 90mila morti nel mondo

