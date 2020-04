I calciatori: «non vogliamo corsie preferenziali per i tamponi» (Di lunedì 20 aprile 2020) Potrebbe essere definito un sì che somiglia a un no. Un sì condizionato, con condizioni che – se dovesse essere rispettato il dettato – sarebbero molto difficilmente rispettabili. Quindi o si riveleranno condizioni di facciata (ipotesi più accreditata), oppure il sì va archiviata alla voce “mossa tattica”. Stiamo parlando dei calciatori italiani e del loro comunicato o meglio del comunicato del loro sindacato: l’associazione italiana calciatori. Hanno messo nero su bianco che vogliono tornare al più presto in campo. E fin qui ok. “Con le più ampie garanzie di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori” e – attenzione – “senza apparire privilegiati o usufruire di corsie preferenziali sui controlli medico sanitari“. Mission impossible per l’associazione presieduta da ... Leggi su ilnapolista CORONAVIRUS FRANCIA : 18.681 MORTI E 147.969 CASI/ 94% calciatori non vuole giocare

Ulivieri : “Non è la politica sportiva a decidere - ma gli esperti. I calciatori non vedono l’ora di tornare”

Ligue 1 - i calciatori non voglio tornare a giocare a giugno (Di lunedì 20 aprile 2020) Potrebbe essere definito un sì che somiglia a un no. Un sì condizionato, con condizioni che – se dovesse essere rispettato il dettato – sarebbero molto difficilmente rispettabili. Quindi o si riveleranno condizioni di facciata (ipotesi più accreditata), oppure il sì va archiviata alla voce “mossa tattica”. Stiamo parlando deiitaliani e del loro comunicato o meglio del comunicato del loro sindacato: l’associazione italiana. Hanno messo nero su bianco che vogliono tornare al più presto in campo. E fin qui ok. “Con le più ampie garanzie di sicurezza per tutti gli addetti ai lavori” e – attenzione – “senza apparire privilegiati o usufruire disui controlli medico sanitari“. Mission impossible per l’associazione presieduta da ...

Sport_Mediaset : #Fifa, il capo dell'ufficio legale: 'I contratti in scadenza al 30/6 non potranno essere estesi'. #Silvero: 'I calc… - EPICURO39417589 : RT @carlakak: La porcilaia chiamata calcio: 'Il campionato deve ricominciare, pretendiamo 2000 tamponi subito', e chissenefrega se medic… - napolista : I calciatori: «non vogliamo corsie preferenziali per i tamponi» Comunicato Assocalciatori: «Sì al ritorno in campo… - MarceVann : RT @carlakak: La porcilaia chiamata calcio: 'Il campionato deve ricominciare, pretendiamo 2000 tamponi subito', e chissenefrega se medic… - MattiaGallo17 : RT @FedericoRana1: #Spadafora, ministro dello Sport: 'Non è sicuro che la #SerieA riprenda, né il ritorno ad allenarsi dei calciatori dal 4… -