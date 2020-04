Coronavirus, Richeldi (Comitato tecnico-scientifico): “Il 30% dei pazienti esce da terapie intensive con problemi respiratori” (Di lunedì 20 aprile 2020) “I pazienti in terapia intensiva hanno molto spesso una polmonite, gli studi in altri Paesi ci dicono che il 30% esce con un’insufficienza respiratoria. Mi aspetto che i Covid Hospital seguano questi pazienti per vedere se necessitano di ossigeno, riabilitazione o altri interventi”. Lo ha spiegato Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico sul Coronavirus, durante la conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. L'articolo Coronavirus, Richeldi (Comitato tecnico-scientifico): “Il 30% dei pazienti esce da terapie intensive con problemi respiratori” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - positivi in calo per la prima volta. I morti sono 454 in più - guariti 1.822 da ieri. Richeldi : «È una tregua - battaglia non è vinta»

