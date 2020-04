Coronavirus | da oggi scatta l’obbligo di indossare la mascherina I comuni interessati

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 aprile 2020) Da domani, lunedì 20 aprile, sarà definito l'obbligo dilaquando si esce di casa in tutti idella Toscana, come indicato dall'ordinanza della Regione del 6 aprile scorso. Domanil'obbligo a Firenze, Livorno, e Massa mentreè entrato in vigore a Pisa, Grosseto, e Carrara e dai giorni scorsi era già effettivo a Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Arezzo. La misura è già partita neipiù piccoli dove la distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti era stata completata. Al via anche i controlli: chi non rispetterà l'obbligo sarà multato. "Da domani chi uscirà di casa dovrà semprela– sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella – utile per evitare i rischi di contagio. Vorrei ricordare che è importante mantenere il ...