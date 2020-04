Cannavaro in diretta con Ronaldo: «Quando ti affrontavo mi facevo il segno della croce» (Di lunedì 20 aprile 2020) Ronaldo ha parlato in diretta su Instagram insieme a Fabio Cannavaro: queste le parole dell’ex attaccante brasiliano Divertente diretta andata in scena su Instagram tra Ronaldo e Fabio Cannavaro. Queste le principali parole dei due ex giocatori. Cannavaro – «Sei stato il giocatore più forte della nostra generazione, l’allenatore doveva dare la palla a te e poi far giocare. C’erano tanti giocatori forti nel nostro campionato ma Quando ti affrontavamo dovevamo farci il segno della croce». Ronaldo – «Mi ricordo con Cuper che facevamo 3/4 km di riscaldamento di corsa nel bosco. Non so se lo faceva per punizione o per quale motivo, era terribile». Cannavaro – «Pensa che ogni volta che parlano di Cristiano Ronaldo dicono che tu sei il vero Ronaldo, nonostante quello che lui ha fatto in questi anni». Ronaldo – ... Leggi su calcionews24 Francesco Totti e Fabio Cannavaro esilarante diretta su Instagram : la battuta su Buffon

Cannavaro e Barone in diretta su Instagram : «La Germania si è c****a addosso contro di noi» (Di lunedì 20 aprile 2020)ha parlato insu Instagram insieme a Fabio: queste le parole dell’ex attaccante brasiliano Divertenteandata in scena su Instagram trae Fabio. Queste le principali parole dei due ex giocatori.– «Sei stato il giocatore più fortenostra generazione, l’allenatore doveva dare la palla a te e poi far giocare. C’erano tanti giocatori forti nel nostro campionato mati affrontavamo dovevamo farci il».– «Mi ricordo con Cuper che facevamo 3/4 km di riscaldamento di corsa nel bosco. Non so se lo faceva per punizione o per quale motivo, era terribile».– «Pensa che ogni volta che parlano di Cristianodicono che tu sei il vero, nonostante quello che lui ha fatto in questi anni».– ...

fcin1908it : Ronaldo: 'Ecco perché me ne andai dal Barça. Con l'Inter una splendida storia d'amore' - - IvoNavy : Diretta Instagram com Cannavaro e il fenomeno per antonomasia - tangoverotwit : @PinoPinobatman @sscnapoli Grazie batman. A noi tifosi piacerebbe vedere qualche diretta Instagram di voi ex azzurr… - rossi20_rossi : RT @SkySport: Oggi a #CasaSkySport: Suazo, Di Canio e Cannavaro Si comincia alle 14 in diretta su Sky Sport 24 Scriveteci le vostre domande… - vocelaziale : RT @SkySport: Oggi a #CasaSkySport: Suazo, Di Canio e Cannavaro Si comincia alle 14 in diretta su Sky Sport 24 Scriveteci le vostre domande… -