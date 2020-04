Antonella Elia: “Patrick ha fatto cose gravi, Licia è falsa, alla Marini strapperei le extension” (Di lunedì 20 aprile 2020) In una diretta tenuta su Instagram, Antonella Elia ha passato in rassegna i concorrenti con cui ha vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip 2020. Non ha avuto parole lusinghiere per quattro gieffini in particolare: Licia Nunez, Valeria Marini e Patrick Ray Pugliese. Ecco cosa ha dichiarato. Leggi su fanpage Antonella Elia e Pietro Delle Piane : salta la proposta di matrimonio in diretta da Barbara D'Urso

Antonella Elia fuori controllo : "Volevo strappare le extension alla Marini" -

Pietro Delle Piane furioso in tv volevo fare la proposta di nozze ad Antonella Elia (Di lunedì 20 aprile 2020) In una diretta tenuta su Instagram,ha passato in rassegna i concorrenti con cui ha vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip 2020. Non ha avuto parole lusinghiere per quattro gieffini in particolare:Nunez, Valeriae Patrick Ray Pugliese. Ecco cosa ha dichiarato.

Silvana26499906 : Oggi uso nome è cognome Antonella Elia. Tu cara signor nulla, non riconosci nemmeno l'oro dal platino. L'affetto… - zazoomnews : Antonella Elia e Pietro Delle Piane: salta la proposta di matrimonio in diretta da Barbara DUrso - #Antonella… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Il ricordo di Raimondo Vianello da parte delle sue vallette storiche, Antonella Elia e Miriana Trevisan ?? #noneladurs… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto' La dichiarazione d'amore e -quasi- proposta di matrimonio di P… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Io conosco Pietro, non credo alle altre' Antonella Elia spiega il suo punto di vista sulla polemica che ha travolto i… -