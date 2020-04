Tragedia a Monreale | bambino di 3 anni morto strangolato con il cordoncino della tenda

(Di domenica 19 aprile 2020) Laè accaduta nella notte, intorno all’una, a Palermo, più precisamente a. Undi 3soffocato, a causa del cordino di una. Secondo la dinamica dei fatti riportata, ilsi trovava nella sua casa insieme alla sua mamma e al suo papà, che stavano guardando la televisione. Ilstava dormendo in cameretta, ma si è svegliato e si è alzato. Si è arrampicato sul tavolo ed è scivolato su una mensola, rimanendo incastrato con il, che lo ha. Quando il papà se n’è accorto, il piccolo era svenuto ed immediatamente ha lanciato l’allarme. Purtroppo era già troppo tardi e per ilnon c’è stato più niente da fare. Una ...

